В двох найбагатших регіонах Італії стартував референдум щодо розширення автономії

Ні Ломбардія, ні Венето не звертаються до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії

Два найбагатші регіони Італії, Ломбардія та Венето у неділю проводять референдуми щодо розширення автономій.

Референдуми не мають юридично зобов’язуючої сили і вони отримали дозвіл Конституційного суду, адже будь-якому регіону Італії дозволено виносити подібні питання відповідно до конституції Італії. Про це повідомляє ANSA.

У Ломбардії немає кворуму, тобто референдум вважатиметься таким, що відбувся, за будь-якої кількості виборців на дільницях. Референдум у Венето передбачає кворум у 50% плюс один виборець з тих, хто має право голосу.

Ні Ломбардія, ні Венето не звертаються до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії.

Лідери регіонів хочуть більше повноважень для місцевої влади у таких сферах, як безпека, міграція, освіта та навколишнє середовище.

Також у провінції Беллуно, у межах Венето, пройде мікрореферендум, де жителі будуть вирішувати, чи хочуть більшої незалежності від самого регіону.

Незважаючи на те, що референдум носять необов’язковий характер, оглядачі розглядають їх як серйозну загрозу для влади Риму. Уряд навряд чи зможе ігнорувати волевиявлення двох регіонів, які дають 30% ВВП країни і де проживають майже чверть виборців.

Обидві регіони керуються антимігрантською та євроскептичною "Лігою Півночі". Також підтримують референдуми партія колишнього прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія" та популістський "5 зірок".

Очікується, що обидва регіони проголосують за розширення.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі виступив з ініціативою проведення референдумів про автономію в усіх областях Італії.