В "Ecolines" обіцяли компенсацію українцям, яким відмовили у перевезенні за безвізом

Автобусна компанія "Ecolines" перепросила за свого співробітника, який відмовив у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом.

"В результаті розслідування стосовно випадку, який склався, ми офіційно повідомляємо, що провідник припустився помилки, виконуючи свої обов’язки. Правила безвізового режиму діють досить короткий час, відсутність досвіду і спричинила некомпетентну поведінку провідника під час посадки на рейс Київ-Варна (24.06.17)", - написала компанія на своїй сторінці у Faceebook.

Компанія також стверджує, що не хотіла перешкоджати українцям користуватись безвізом та обіцяє посилити навчання та інструктаж співробітників щодо документів, які необхідні для перетину кордону.

"Компанія "Ecolines" приносить вибачення усім нашим пасажирам, зокрема родині – Сергію, Ірині, Олександру та Дарії, які не змогли скористатися поїздкою. Наразі ми намагаємося зв’язатись для обговорення надання компенсації за невикористану поїздку", - додали в компанії.

Нагадаємо, що автобусна компанія "Ecolines" відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом.