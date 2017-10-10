В е-декларації Гройсмана не виявлено порушень, - НАЗК
Відповідна інформація міститься в тексті рішення №891 Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) від 6 жовтня про результати повної перевірки поданої Гройсманом декларації за 2016 рік, опублікованому на сайті відомства.
"За результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, поданої Гройсманом Володимиром Борисовичем, встановлено: суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації за 2016 рік виконав вимоги закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у рішенні.
"Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. За результатами перевірки на наявність конфліктів інтересів порушень не виявлено. Ознак незаконного збагачення не виявлено", - відзначають в НАПК.
У тексті рішення зазначається, що воно може бути оскаржене в судовому порядку.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, згідно з якою його сумарний дохід склав 15 млн 765 тис. грн.
Зазначимо, депутат Вінницької міської ради, батько прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Борис Гройсман задекларував 49 994 гривень доходів, 490 787 доларів і 160 356 євро на банківських рахунках, 1,5 млн гривень, 270 000 доларів і 380 000 євро готівкових коштів за 2016 рік.
Також, Борис Гройсман купив позашляховик Toyota C-HR за 805 тисяч гривень.
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