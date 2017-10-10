Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В е-декларації Гройсмана не виявлено порушень, - НАЗК

"Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. За результатами перевірки на наявність конфліктів інтересів порушень не виявлено" - НАЗК
Перевірка декларації про майно та доходи прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2016 рік не виявила порушень закону, неточностей у подачі інформації і ознак незаконного збагачення.
В е-декларації Гройсмана не виявлено порушень, - НАЗК Фото: pravda.com.ua

Відповідна інформація міститься в тексті рішення №891 Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) від 6 жовтня про результати повної перевірки поданої Гройсманом декларації за 2016 рік, опублікованому на сайті відомства.

"За результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, поданої Гройсманом Володимиром Борисовичем, встановлено: суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації за 2016 рік виконав вимоги закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у рішенні.

"Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. За результатами перевірки на наявність конфліктів інтересів порушень не виявлено. Ознак незаконного збагачення не виявлено", - відзначають в НАПК.

У тексті рішення зазначається, що воно може бути оскаржене в судовому порядку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2016 рік, згідно з якою його сумарний дохід склав 15 млн 765 тис. грн.

Зазначимо, депутат Вінницької міської ради, батько прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Борис Гройсман задекларував 49 994 гривень доходів, 490 787 доларів і 160 356 євро на банківських рахунках, 1,5 млн гривень, 270 000 доларів і 380 000 євро готівкових коштів за 2016 рік.

Також, Борис Гройсман купив позашляховик Toyota C-HR за 805 тисяч гривень.



 


 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2017 14:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.