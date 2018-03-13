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В Ефіопії 38 осіб стали жертвами аварії

Більшість загиблих були студентами
В Ефіопії при з'їзді автобуса з дороги загинули 38 людей.
В Ефіопії 38 осіб стали жертвами аварії Фото: fanabc.com

Про це повідомляє державне радіо Fana.

Відзначається, що 28 загиблих - чоловіки, 10 - жінки. Більшість загиблих були студентами. Решта 10 пасажирів автобуса отримали поранення і відправлені до лікарень.

Причини аварії поки не з'ясовані.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччині пасажирський автобус врізався у вантажівку, внаслідок чого 13 осіб загинули та ще 20 постраждали.

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13 03 2018 13:38
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