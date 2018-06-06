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В Ефіопії крокодил вбив пастора під час хрещення

Крокодил зумів утекти
Крокодил загриз протестантського пастора, який проводив хрещення послідовників поблизу озера у південній частині Ефіопії.
В Ефіопії крокодил вбив пастора під час хрещення Фото: з відкритих джерел

Дочо Ешет проводив церемонію для близько 80 людей у неділю біля озера Абая в регіоні Народів та народностей півдня, пише ВВС.

Місцеві мешканці та поліція розповіли, що крокодил вийшов з води під час церемонії та напав на пастора. Пастор Дочо помер від укусів в область ніг, спини та рук.

"Він саме похрестив першу людину та перейшов до другої. Але несподівано крокодил вискочив з озера та схопив пастора", - розповів місцевий мешканець.

Попри намагання врятувати пастора, послідовники за допомогою місцевих рибалок не змоги зробити цього, розповіли у поліції. Люди використали рибальські сітки, щоб не дати крокодилу затягнути тіло пастора в озеро. Сам крокодил зумів утекти.

Нагадаємо, що в Мексиці в місті Сан-Франциско-Іхуатлан розлючений натовп кинув чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки, у вольєр з крокодилами.

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06 06 2018 14:57
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