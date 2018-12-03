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В Ефіопії військові помилково вбили дев'ять цивільних

Полковника та ще п'ятьох солдатів роззброїли та заарештували в очікуванні розслідування щодо інциденту
В Ефіопії військові помилково вбили дев'ятьох цивільних і поранили дванадцятьох під час спецоперації проти повстанців.
В Ефіопії військові помилково вбили дев Фото: Telegraf

"Інцидент стався в суботу в населеному пункті Мояле на кордоні з Кенією. Військовослужбовці під час операції проти повстанців "Фронту звільнення Оромо" помилково вбили дев'ятьох мирних жителів і поранили 12", — повідомляє News Africa.

Полковника та ще п'ятьох солдатів роззброїли та заарештували в очікуванні розслідування щодо інциденту.

У лютому влада Ефіопії оголосила надзвичайний стан у країні після того, як прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку.

Антиурядові виступи в Ефіопії тривають з 2015 року. Почалися вони з протестів селян оромо проти планів розширення меж столиці Аддіс-Абеби шляхом включення в межі міста їх земельних ділянок. Після до них приєдналися етнічні громади амхара, протестуючі проти несправедливої ​​земельної політики уряду. З жовтня 2016 по серпень 2017 року країні діяв режим НС. За цей час під час масових заворушень загинули понад 600 осіб.

 

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12 03 2018 08:58
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