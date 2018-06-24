В Ефіопії затримали 30 підозрюваних у причетності до вибуху на мітингу

Внаслідок вибуху загинули двоє та були поранені 156 людей

Поліція Ефіопії повідомляє про затримання 30 осіб, яких підозрюють у причетності до вибуху у столиці країни Аддис-Абебі.

"Кількість взятих під варту підозрюваних через причетність до атаки на площі Мескель сягнула 30-ти", – цитує голову федеральної поліцейської комісії країни DW.

Також за недоліки в гарантуванні безпеки були затримані дев'ятеро співробітників поліції, включно із заступником голови столичної поліцейської комісії.

Нагадаємо, вибух, внаслідок якого, за уточненими даними, загинули двоє та були поранені 156 людей, пролунав 23 червня в Аддис-Абебі під час політичної акції на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда. За словами міністра охорони здоров'я країни, шестеро поранених перебувають у критичному стані.

За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду.

Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень подав у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни.