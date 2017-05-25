В екс-податківців вилучили 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів і 280 тис. євро

Правоохоронці вилучили у ході обшуків у колишніх керівників податкових органів 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів, 3,8 млн гривень і 280 тис. євро.

"3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн дол. готівкою – це вчорашні результати вилученого, - 3,8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірка і так далі", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після церемонії передачі Національної поліції партії автомобілів японського виробництва, інформує "112 Україна".

У зв'язку з цим Аваков назвав неадекватними рішення Печерського районного суду Києва про звільнення деяких з підозрюваних під заставу у 1-15 млн гривень. "На тлі цього, коли ми говоримо про 96 млрд грн збитків, де гроші надійшли не в казну, а в кишеню Клименка, Януковича і співтоваришів, ми відпускаємо цих людей під особисте зобов'язання. У мені все протестує. Я політична фігура, але як мені пояснювати офіцерам, як їх мотивувати? Навіщо тоді ми лаємося на прокурорів, якщо вони зробили приголомшливу роботу, і тепер така фінальна стадія?" - обурився він.

Аваков сподівається, що суди приймуть більш жорсткі рішення щодо обрання запобіжного заходу для ключових фігурантів серед колишніх податківців.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

Згодом повідомли ще про одного екс- податківця, якого суд відпустили з-під варти під особисте зобов'язання.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.