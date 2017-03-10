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ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Еквадорі видали ордер на арешт віце-президента країни

Політик вважає, що кримінальне переслідування пов'язане з його політичною діяльністю
Національний суд Еквадору видав ордер на арешт віце-президента Хорхе Гласа (Jorge Glas) у рамках справи про корупцію.
В Еквадорі видали ордер на арешт віце-президента країни Хорхе Глас. Фото: EPA/UPG

Гласа підозрюють в отриманні хабара від будівельної компанії Odebrecht, повідомляє сайт прокуратури Еквадору.

Суд також постановив заморозити його активи. Також заарештовано дядька Гласа Рікардо Ріверу.

Сам віце-президент назвав звинувачення на свою адресу безпідставними. На його думку, кримінальне переслідування пов'язане з його політичною діяльністю.

Як зазначає Reuters, Odebrecht виявилася в центрі корупційних скандалів і вже виплатила близько $3,5 млрд у рамках судових позовів у США, Бразилії та Швейцарії.

Глас займає посаду віце-президента з 2013 року. У серпні президент Ленін Морено відсторонив його від виконання обов'язків, пише агентство.

Нагадаємо, що член палати представників конгресу США Максін Уотерс в ефірі передачі The Politica View на каналі ABC пообіцяла влаштувати президенту Росії Володимиру Путіну імпічмент одразу після Трампа.

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03 10 2017 12:57
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