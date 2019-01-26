Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В електротранспорті Львова можна буде розрахуватись через SMS та bluetooth

Технології мають запрацювати у транспорті у середині лютого
У електротранспорті Львова запроваджують нові форми оплати проїзду, зокрема, оплата через SMS-повідомлення та bluetooth.
В електротранспорті Львова можна буде розрахуватись через SMS та bluetooth Фото: 032.ua

Такими способами можна придбати одноразові квитки і денні абонементи на проїзд у трамваях і тролейбусах. Обидві технології мають запрацювати у транспорті у середині лютого, повідомляє Tvoemisto.

Для оплати через SMS потрібно надіслати певну комбінацію із літер та цифер – у відповідь прийде повідомлення із унікальним кодом, який може перевірити контролер. Упродовж першого місяця роботи послуга буде доступна лише абонентам Vodafone.

Для оплати проїзду за допомогою bluetooth потрібно завантажити додаток від EasyPay та поповнити його. Пізніше смартфон підключитиметься до спеціального модема у вагоні і через додаток пасажир зможе придбати квиток.

Зараз в електротранспорті у Львові можна розрахуватись завдяки QR-код, також у частині транспорту встановлені термінали для безконтактної оплати. 

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2019 15:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.