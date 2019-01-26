В електротранспорті Львова можна буде розрахуватись через SMS та bluetooth

У електротранспорті Львова запроваджують нові форми оплати проїзду, зокрема, оплата через SMS-повідомлення та bluetooth.

Такими способами можна придбати одноразові квитки і денні абонементи на проїзд у трамваях і тролейбусах. Обидві технології мають запрацювати у транспорті у середині лютого, повідомляє Tvoemisto.

Для оплати через SMS потрібно надіслати певну комбінацію із літер та цифер – у відповідь прийде повідомлення із унікальним кодом, який може перевірити контролер. Упродовж першого місяця роботи послуга буде доступна лише абонентам Vodafone.

Для оплати проїзду за допомогою bluetooth потрібно завантажити додаток від EasyPay та поповнити його. Пізніше смартфон підключитиметься до спеціального модема у вагоні і через додаток пасажир зможе придбати квиток.

Зараз в електротранспорті у Львові можна розрахуватись завдяки QR-код, також у частині транспорту встановлені термінали для безконтактної оплати.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.