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В Естонії чоловік з ножами погрожував перехожим: його ліквідували

Поранений чоловік пізніше помер в лікарні
Естонській поліції довелося застосувати табельну зброю, щоб зупинити чоловіка, який погрожував ножами перехожим в центрі Талліна.
В Естонії чоловік з ножами погрожував перехожим: його ліквідували Фото: mukachevo.net

Поранений чоловік пізніше помер в лікарні.

Інцидент в столиці Естонії стався вдень 31 жовтня. За даними видання Delfi, об 11:10 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Харью пересувається чоловік з двома ножами в руках, робить дивні рухи і лякаючий людей.

Співробітники правопорядку кілька разів наказували чоловікові покласти ніж на землю, але той їх не слухав. Тоді поліцейські зробили попереджувальний постріл в повітря, який чоловік також проігнорував.

Потім чоловік почав наближатися з ножами в руках до поліцейських, після чого вони були змушені застосувати службову зброю. Чоловік отримав тяжкі поранення і був доставлений в лікарню, де помер близько 12:00.

Ні поліцейські, ні інші люди не постраждали. Небезпеки для людей немає. Поліція з'ясовує зараз точні обставини події. Місце інциденту між церквою Яані і кіоcком на площі Вабадузе було перекрито.

Нагадаємо, 20 жовтня на південнму сході Польщі озброєний ножем чоловік напав на відвідувачів торгового центру. З пораненнями були госпіталізовані дев'ять осіб, один з них пізніше помер у лікарні

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31 10 2017 14:24
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