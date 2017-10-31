В Естонії чоловік з ножами погрожував перехожим: його ліквідували
Поранений чоловік пізніше помер в лікарні.
Інцидент в столиці Естонії стався вдень 31 жовтня. За даними видання Delfi, об 11:10 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Харью пересувається чоловік з двома ножами в руках, робить дивні рухи і лякаючий людей.
Співробітники правопорядку кілька разів наказували чоловікові покласти ніж на землю, але той їх не слухав. Тоді поліцейські зробили попереджувальний постріл в повітря, який чоловік також проігнорував.
Потім чоловік почав наближатися з ножами в руках до поліцейських, після чого вони були змушені застосувати службову зброю. Чоловік отримав тяжкі поранення і був доставлений в лікарню, де помер близько 12:00.
Ні поліцейські, ні інші люди не постраждали. Небезпеки для людей немає. Поліція з'ясовує зараз точні обставини події. Місце інциденту між церквою Яані і кіоcком на площі Вабадузе було перекрито.
Нагадаємо, 20 жовтня на південнму сході Польщі озброєний ножем чоловік напав на відвідувачів торгового центру. З пораненнями були госпіталізовані дев'ять осіб, один з них пізніше помер у лікарні
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