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Естонія не дозволила виступити російському військовому ансамблю

Міністр також нагадав, Естонія "не приймає анексію Криму і участь Росії у війні в Україні"
Глава Міністерства оборони Естонії Маргус Цахкна відхилив пропозицію місцевого бізнесмена Юрія Сахарова організувати в країні виступи російського ансамблю пісні і танцю імені Александрова.
Естонія не дозволила виступити російському військовому ансамблю Російський воєнний ансамбль. Фото: www.ntv.ru

"Я можу відразу сказати, що не дам ансамблю пісні і танцю ім. Александрова, що входить до складу Збройних сил РФ, дозвіл приїхати до Естонії. Російських військових не чекають в Естонії", - заявив Цахкна в листі у відповідь на запит бізнесмена, повідомляє в п'ятницю естонська газета "Ихтулехт".

Міністр також нагадав, Естонія "не приймає анексію Криму і участь Росії у війні в Україні", і саме тому "неможливо дозволити приїзд російського військового ансамблю до Естонії".

Нагадаємо, у березні минулого року міністр оборони Естонії Ханнес Хансо відмовив у гастролях на території країни російському Ансамблю пісні і танцю ім. Александрова.

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03 02 2017 17:58
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