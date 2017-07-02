В Естонії оприлюднили "чорний список" з російськими ЗМІ

Розробники підкреслюють, що список пропагандистських росЗМІ буде доповнюватися

Портал Propastop розробив список, куди включив російські ЗМІ, що відрізняються своєю необ'єктивною подачею і які становлять загрозу безпеці Естонії.

Про це пише українське видання Mediasapiens з посиланням на Propastop.

Ресурс Propastop це проект Центру кіберзахисту, який входить до складу Союзу оборони Естонії.

Так, в "чорному списку опинилися" 28 російських видань. Зокрема, експерти назвали: Перший канал, Russia Today, інформаційне агентство ТАСС, Російська газета, сайт ТРК Звєзда, сайт Вести.ру, сайт телеканалу НТВ, сайт Рідус, Lenta.ru.

При цьому аналітики Propastop підкреслили, що цей перелік неповний.

Нагадаємо, раніше Європарламент прийняв резолюцію про протидію ворожій Євросоюзу зовнішній пропаганді, що виходить від Росії та ісламістських угруповань.