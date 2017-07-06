В Естонії побудуть закриту дорогу для техніки НАТО

Будівництво дороги почнеться наступного року і буде завершено в 2019-му

В Естонії між військовим містечком в південній частині Тапа і центральним полігоном Сил оборони буде прокладена спеціальна дорога для пересування військової техніки НАТО

Дорога буде асфальтована з гравійним покриттям на прямих ділянках і не буде призначена для громадського користування. Зараз важка військова техніка на шляху до полігону, щоб уникнути руху по центру міста, робить велике коло. Про це повідомляє Delfi з посиланням на Eesti Ekspress.

Будівництво дороги почнеться наступного року і буде завершено в 2019-му. Роботи коштуватимуть більше 3 млн євро. Витрати візьмуть на себе НАТО і Естонія.

Нагадаємо, минулого місяця в Естонії почалися найбільші в історії країни міжнародні навчання НАТО під назвою "Kevadtorm-2017" ("Весняний шторм-2017").