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В Естонії побудуть закриту дорогу для техніки НАТО

Будівництво дороги почнеться наступного року і буде завершено в 2019-му
В Естонії між військовим містечком в південній частині Тапа і центральним полігоном Сил оборони буде прокладена спеціальна дорога для пересування військової техніки НАТО
В Естонії побудуть закриту дорогу для техніки НАТО Фото: Reuters

Дорога буде асфальтована з гравійним покриттям на прямих ділянках і не буде призначена для громадського користування. Зараз важка військова техніка на шляху до полігону, щоб уникнути руху по центру міста, робить велике коло. Про це повідомляє Delfi з посиланням на Eesti Ekspress.

Будівництво дороги почнеться наступного року і буде завершено в 2019-му. Роботи коштуватимуть більше 3 млн євро. Витрати візьмуть на себе НАТО і Естонія.

Нагадаємо, минулого місяця в Естонії почалися найбільші в історії країни міжнародні навчання НАТО під назвою "Kevadtorm-2017" ("Весняний шторм-2017").

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07 06 2017 14:28
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