В Естонії трапилась аварія за участю машини прем'єра

На момент ДТП Ратас знаходився в автомобілі. Про це повідомляє видання Postimees.

За словами свідка, два автомобілі - Audi і BMW їхали з увімкненими сиренами і проблисковими маячками. Коли машини доїхали до перехрестя, зліва вискочив позашляховик Mercedes, який врізався в бік машини прем'єр-міністра.

"Пройшло приблизно десять секунд, коли я помітив, що прем'єр-міністр Юрі Ратас вийшов з Audi і пересів в машину охорони", - розповів свідок.

За його словами, звук удару був досить сильним, люди навколо були налякані. Прем'єр-міністр в результаті інциденту не постраждав.