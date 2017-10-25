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В Естонії трапилась аварія за участю машини прем'єра

Чиновник в результаті інциденту не постраждав
У середу у центрі Таллінна перед будівлею Драматичного театру в службову машину прем'єр-міністра Естонії Юрі Ратаса врізався автомобіль.
В Естонії трапилась аварія за участю машини прем Фото: Postimees

На момент ДТП Ратас знаходився в автомобілі. Про це повідомляє видання Postimees.

За словами свідка, два автомобілі - Audi і BMW  їхали з увімкненими сиренами і проблисковими маячками. Коли машини доїхали до перехрестя, зліва вискочив позашляховик Mercedes, який врізався в бік машини прем'єр-міністра.

"Пройшло приблизно десять секунд, коли я помітив, що прем'єр-міністр Юрі Ратас вийшов з Audi і пересів в машину охорони", - розповів свідок.

За його словами, звук удару був досить сильним, люди навколо були налякані. Прем'єр-міністр в результаті інциденту не постраждав.

Нагадаємо, у результаті наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб.

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25 10 2017 18:41
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