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В Естонії звільнили 12 рятувальників через незнання державної мови

Причина звільнення полягає в тому, що для рятувальників законом встановлені мовні вимоги
В естонському повіті Іда-Вірумаа звільнили 12 рятувальників через недостатнє знання естонської мови.
В Естонії звільнили 12 рятувальників через незнання державної мови Фото: Scanpix / Postimees

Керівництво Ідаського рятувального центру підтвердило, що причиною звільнення є незнання державної мови. Рішення пояснили тим, що співробітники не змогли поліпшити свої знання державної мови з 2010 року, повідомляє ERR.ee.

"Причина звільнення полягає в тому, що для рятувальників законом встановлені мовні вимоги, які відповідають категорії естонської мови B1. Ці 12 працівників, з якими ми припиняємо трудові відносини з 29 березня, практично не володіють естонською мовою", - сказав керівник центру Айларов Хольцман.

За його словами, з 2010 року рятувальний центр організовував щорічні мовні курси і за вісім років витратив на це понад 70 000 євро.

Один зі звільнених - Андрій Афанасьєв, пропрацював пожежником майже 25 років. За його словами, все почалося з мовних курсів у минулому році в Кохтла-Ярве.

"Один з учнів-пожежних встав і сказав, що нам не потрібна естонська мова. Тут живе дуже мало естонців, і вона практично нам не потрібна. Викладачка образилася, поскаржилася Міністерству освіти, через Міністерство освіти, мабуть, прийшов наказ застосувати якісь заходи", - розповів Афанасьєв.

Нагадаємо, парламентська комісія Сейму Латвії вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.

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