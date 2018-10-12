В ФФУ відповіли на звинувачення у закупівлі обладнання через офшори
У повідомленні Федерації футболу йдеться, що наведена в сюжеті інформація, щодо закупівлі обладнання через компанію SDT FZE з нібито "корупційним попелом", не відповідає дійсності та не має жодних документальних підтверджень.
"Компанію SDT FZE було обрано генеральним підрядником для оптимізації процесів закупівлі, доставки, монтажу та запуску обладнання на заводі "ФФУ Продакшн" згідно з рекомендацією представника компанії Polytan", - йдеться у повідомленні.
Процитований у програмі лист у ФФУ назвали перекрученням фактів.
"Всупереч офіційній позиції, наданій дочірнім підприємством Федерації футболу України, ТОВ "ФФУ Продакшн" 23.11.2018 р., без запиту додаткової інформації від Федерації футболу України, журналісти програми виривають з контексту та подають у негативному ключі одну строку з документу", - наголошують у компанії.
У ФФУ зазначили, що починаючи з березня 2018 року всі закупівлі здійснюються виключно в компанії Polytan GmbH напряму.
"Федерація футболу України — соціально відповідальна організація, що діє виключно в межах чинного законодавства України і дотримується принципів гласності та відкритості бізнесу", - йдеться у заяві.
Діяльність ФФУ та її дочірніх підприємств перевіряється незалежною міжнародною аудиторською компанією Ernst&Young (EY), яка підтвердила достовірність фінансової звітності організації та її дочірніх підприємств.
"Закиди щодо некоректної діяльності Федерації футболу України є наклепом з метою зашкодити діловій репутації юридичної особи, що порушує норми чинного Законодавства, зокрема, Цивільного кодексу України щодо недоторканності ділової репутації ФФУ (ч.1 ст.94)", - додали у ФФУ.
Після цього у програмі відповіли, що у своєму спростуванні ФФУ все одно не надала документального підтвердження своїй версії появи посередника із ОАЕ.
Нагадаємо, що у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомлялося, що у журналістів є докази, що Федерація футболу України, під керівництвом нардепа Андрія Павелка через компанії-прокладки із Арабських Еміратів домоглася збільшення вартості угоди закупівлі обладнання для ФФУ на 20%, завдяки чому освоїла $ 1,5 млн.
S.D.T закуповувала іноземне обладнання для заводу, яким володіє Федерація футболу. Потім вона перепродавла "ФФУ Продакшн" (заснована Федерацією) таке ж обладнання на 20 відсотків дорожче: разом із послугами транспортування та догляду за налаштуванням.
Таким чином, за поставки обладнання у 2017-2018 роках "ФФУ Продакшн" могла переплатити більше 1 мільйону доларів. Ці гроші з бюджету Федерації футболу України осіли на рахунках арабського офшору S.D.T.
Згодом президент Федерації футболу Андрій Павелко підтвердив зустріч з шейхом Мохамедом Кайедом, котрий є керівником компанії S.D.T, що закуповувала устаткування для заводу з виробництва штучних полів, проте звинувачення в осіданні коштів в офшорі назвав нісенітницею.
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