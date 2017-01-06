В Гданську побили українських заробітчан

Також постраждав поляк, власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників

Група п’яних поляків напали на будинок, у якому мешкають українські заробітчани у Ґданську. Внаслідок нападу поранення отримали кілька українців.

Також постраждав поляк, власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників.

Про це пише видання Gazeta Wyborcza.

Інцидент стався в ніч на 28 травня.

Група п’яних поляків почали кидати каміння та вигукувати: "П**** в Україну", "Польща для поляків!", "Додому, к****!".

Як наголошує видання, усі українці легально працюють у польській компанії. Вона налічує близько 60 співробітників, 24 з них – громадяни України. В домі проживають 10 українських співробітників польської фірми. Також дві жінки і двоє дітей.

7 нападників вже затримала місцева поліція. В одного з них при затриманні виявили кокаїн.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі за декілька днів поліція зареєструвала два напади на українців, скоєні на національному ґрунті.