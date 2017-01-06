В Гданську побили українських заробітчан
Також постраждав поляк, власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників.
Про це пише видання Gazeta Wyborcza.
Інцидент стався в ніч на 28 травня.
Група п’яних поляків почали кидати каміння та вигукувати: "П**** в Україну", "Польща для поляків!", "Додому, к****!".
Як наголошує видання, усі українці легально працюють у польській компанії. Вона налічує близько 60 співробітників, 24 з них – громадяни України. В домі проживають 10 українських співробітників польської фірми. Також дві жінки і двоє дітей.
7 нападників вже затримала місцева поліція. В одного з них при затриманні виявили кокаїн.
Нагадаємо, на початку травня у Польщі за декілька днів поліція зареєструвала два напади на українців, скоєні на національному ґрунті.
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