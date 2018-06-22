Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Києві обікрали главу Конституційного суду Литви

Суму грошей правоохоронці не називають
У Києві злодії вкрали у голови Конституційного суду Литви Дайнюса Жалімаса гаманець із грошима.
В Києві обікрали главу Конституційного суду Литви Фото: glavcom.ua

Факт звернення громадянина Литви до поліції підтвердив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Близько 18 години 21 червня по спецлінії 102 звернувся громадянин Литовської республіки, який повідомив, що по вулиці Гончара в магазині у нього вкрали гаманець з грошовими коштами", – сказав Тракало.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу "Крадіжка", додав він

Прізвище потерпілого та суму грошей правоохоронці не називають, водночас як стало відомо "Українській правді" з джерела в правоохоронних органах, жертвою кишенькових злодіїв став голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

Нагадаємо, у Києві обікрали главу офісу Ради Європи. З сумки дипломата вкрали кілька тисяч доларів готівкою.

Додамо, колумбійського співака, який приїхав на ЧС-2018, пограбували в Москві на $800 тисяч.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.