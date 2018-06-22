В Києві обікрали главу Конституційного суду Литви
Факт звернення громадянина Литви до поліції підтвердив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.
"Близько 18 години 21 червня по спецлінії 102 звернувся громадянин Литовської республіки, який повідомив, що по вулиці Гончара в магазині у нього вкрали гаманець з грошовими коштами", – сказав Тракало.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу "Крадіжка", додав він
Прізвище потерпілого та суму грошей правоохоронці не називають, водночас як стало відомо "Українській правді" з джерела в правоохоронних органах, жертвою кишенькових злодіїв став голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.
Нагадаємо, у Києві обікрали главу офісу Ради Європи. З сумки дипломата вкрали кілька тисяч доларів готівкою.
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