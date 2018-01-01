Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В головному соборі Чехії ялинку прикрасили в кольорах прапора України, - ФОТО

Святкове дерево розміщене в соборі святого Віта
У Соборі святого Віта у Празі новорічну ялинку прикрасили зірочками, на яких написані назви тимчасово окупованих міст Донбасу.
В головному соборі Чехії ялинку прикрасили в кольорах прапора України, - ФОТО Фото: facebook.com/UkraineMFA

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією", - написав Перебийніс.

Нагадаємо, у Запоріжжі 24 грудня зафіксували рекорд України - найбільшу ялинку з автомобілів. У встановленні рекорду взяли участь 270 машин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2018 11:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.