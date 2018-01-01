В головному соборі Чехії ялинку прикрасили в кольорах прапора України, - ФОТО Святкове дерево розміщене в соборі святого Віта

У Соборі святого Віта у Празі новорічну ялинку прикрасили зірочками, на яких написані назви тимчасово окупованих міст Донбасу.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. "Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією", - написав Перебийніс. Нагадаємо, у Запоріжжі 24 грудня зафіксували рекорд України - найбільшу ялинку з автомобілів. У встановленні рекорду взяли участь 270 машин.

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