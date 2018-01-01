CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Соборі святого Віта у Празі новорічну ялинку прикрасили зірочками, на яких написані назви тимчасово окупованих міст Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В головному соборі Чехії ялинку прикрасили в кольорах прапора України, - ФОТО
Святкове дерево розміщене в соборі святого Віта
Фото: facebook.com/UkraineMFA
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
"Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією", - написав Перебийніс.
Нагадаємо, у Запоріжжі 24 грудня зафіксували рекорд України - найбільшу ялинку з автомобілів. У встановленні рекорду взяли участь 270 машин.
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01 01 2018 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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