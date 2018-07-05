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В готелі Туреччини обвалився пірс: є постраждалі

2 людей перебувають у критичному стані
У Туреччині обвалився пірс у п'ятизірковому готелі в західній провінції країни Айдин.
В готелі Туреччини обвалився пірс: є постраждалі Фото:hurriyetdailynews.com

Двоє людей перебувають в критичному стані, - повідомляє Hurriyet Daily News.

"Люди перебували на бетонному пірсі, коли він раптово розвалився", — зазначено у повідомленні.

Рятувальні служби та медики відреагували оперативно, з води врятували вісьмох людей. Двох постраждалих доправили до сусідньої лікарні каретою швидкої допомоги.

iPress повідомляв, 31 березня щонайменше десятеро осіб загинуло при обваленні чотириповерхового готелю в індійському місті Індаур.

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