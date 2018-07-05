CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Туреччині обвалився пірс у п'ятизірковому готелі в західній провінції країни Айдин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В готелі Туреччини обвалився пірс: є постраждалі
2 людей перебувають у критичному стані
Фото:hurriyetdailynews.com
Двоє людей перебувають в критичному стані, - повідомляє Hurriyet Daily News.
"Люди перебували на бетонному пірсі, коли він раптово розвалився", — зазначено у повідомленні.
Рятувальні служби та медики відреагували оперативно, з води врятували вісьмох людей. Двох постраждалих доправили до сусідньої лікарні каретою швидкої допомоги.
iPress повідомляв, 31 березня щонайменше десятеро осіб загинуло при обваленні чотириповерхового готелю в індійському місті Індаур.
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