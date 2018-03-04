В Греції поліція затримала підозрюваного в замаху на двох дипломатів з Ірану
У грецькій поліції заявили про затримання 47-річного громадянина Ірану. Він, за версією поліцейських, 28 березня вчинив напад з ножем на двох співробітників іранської дипмісії в Афінах. Обидва дипломати були поранені. Через кілька днів правоохоронці змогли ідентифікувати злочинця і затримати його, передає "Інтерфакс-Україна".
На допиті чоловік зізнався в скоєному. Також він розповів, що причетний до двох випадків підпалу біля входу в посольство Ірану, які він зробив у минулому.
За фактом нападу на іранських дипломатів було порушено справу, яку передали прокурору районного суду в Афінах.
Нагадаємо, що в Тбілісі скоєно замах на Додо Гугешашвілі, яка брала участь у війні на Донбасі на боці сил АТО, а у 1990-х командувала в Грузії націоналістичним воєнізованим формуванням Мхедріоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це
- Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими