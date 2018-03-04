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В Греції поліція затримала підозрюваного в замаху на двох дипломатів з Ірану

На допиті чоловік зізнався в скоєному
Співробітники правоохоронних органів Греції заарештували чоловіка, який підозрюється в спробі вбивства двох співробітників посольства Ірану в Афінах.
В Греції поліція затримала підозрюваного в замаху на двох дипломатів з Ірану Фото: google.com

У грецькій поліції заявили про затримання 47-річного громадянина Ірану. Він, за версією поліцейських, 28 березня вчинив напад з ножем на двох співробітників іранської дипмісії в Афінах. Обидва дипломати були поранені. Через кілька днів правоохоронці змогли ідентифікувати злочинця і затримати його, передає "Інтерфакс-Україна".

На допиті чоловік зізнався в скоєному. Також він розповів, що причетний до двох випадків підпалу біля входу в посольство Ірану, які він зробив у минулому.

За фактом нападу на іранських дипломатів було порушено справу, яку передали прокурору районного суду в Афінах.

Нагадаємо, що в Тбілісі скоєно замах на Додо Гугешашвілі, яка брала участь у війні на Донбасі на боці сил АТО, а у 1990-х командувала в Грузії націоналістичним воєнізованим формуванням Мхедріоні.

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03 04 2018 09:19
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