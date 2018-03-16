Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Грузії постраждали двоє українців через несправність підйомника, - ВІДЕО

Серед постраждалих також троє росіян та громадяни Швеції і Грузії
В результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.
В Грузії постраждали двоє українців через несправність підйомника, - ВІДЕО Скріншот

Про це повідомляє Грузія онлайн.

За даними видання, серед постраждалих в результаті аварії на підйомнику двоє громадян України, троє росіян, а також громадяни Швеції і Грузії. Крім того, серед постраждалих одна вагітна жінка.

За даними грузинських ЗМІ, двоє постраждалих у Гудаурі отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. У них травми голови і відкриті переломи.

За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.

У МОЗ Грузії заявили, що стан здоров'я постраждалих оцінюється як середньої тяжкості, в їх перевезенні до інших клінік на даному етапі немає необхідності.

У зв'язку з інцидентом МВС Грузії почало розслідування.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2018 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.