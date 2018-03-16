В Грузії постраждали двоє українців через несправність підйомника, - ВІДЕО
Про це повідомляє Грузія онлайн.
За даними видання, серед постраждалих в результаті аварії на підйомнику двоє громадян України, троє росіян, а також громадяни Швеції і Грузії. Крім того, серед постраждалих одна вагітна жінка.
За даними грузинських ЗМІ, двоє постраждалих у Гудаурі отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. У них травми голови і відкриті переломи.
За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.
У МОЗ Грузії заявили, що стан здоров'я постраждалих оцінюється як середньої тяжкості, в їх перевезенні до інших клінік на даному етапі немає необхідності.
У зв'язку з інцидентом МВС Грузії почало розслідування.
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