В Грузії постраждали двоє українців через несправність підйомника, - ВІДЕО

Серед постраждалих також троє росіян та громадяни Швеції і Грузії

В результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.

Про це повідомляє Грузія онлайн.

За даними видання, серед постраждалих в результаті аварії на підйомнику двоє громадян України, троє росіян, а також громадяни Швеції і Грузії. Крім того, серед постраждалих одна вагітна жінка.

За даними грузинських ЗМІ, двоє постраждалих у Гудаурі отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. У них травми голови і відкриті переломи.