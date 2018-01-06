Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Грузії вимагають відставки уряду

Генпрокурор залишив посаду
Учасники багатотисячного мітингу, який проходить в четвер увечері перед будівлею парламенту в Тбілісі, зажадали відставки уряду.
В Грузії вимагають відставки уряду Фото: 1tv.ge

Організатори акції також закликали в своїх виступах президента Грузії Георгія Маргвелашвілі приєднатися до протесту, - повідомляє Грузія-online.

Раніше учасники мітингу після відставки Головного прокурора Іраклія Шотадзе зажадали залучення його до кримінальної відповідальності та реорганізації правоохоронної і судової систем.

Учасники акції дали владі 2 години на виконання їх вимог, в іншому випадку вони пригрозили радикалізацією своїх дій. О 22:00 час цього ультиматуму минув.

Фото: Reuters

Раніше в четвер головний прокурор Грузії Шотадзе заявив про звільнення з посади у зв'язку з резонансним вбивством у грудні 2017 року двох підлітків у Тбілісі. Заява Шотадзе послідувала на тлі масового протесту біля будівлі Головної прокуратури Грузії через рішення суду, який не знайшов винних в убивстві одного з двох старшокласників в масовій бійці в Тбілісі в грудні 2017 року.

Пізніше акція протесту перемістилася від будівлі прокуратури до парламенту. Акції солідарності з батьком вбитого підлітка проходять і в інших містах Грузії.

Фото: Reuters

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2018 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.