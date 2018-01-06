В Грузії вимагають відставки уряду
Організатори акції також закликали в своїх виступах президента Грузії Георгія Маргвелашвілі приєднатися до протесту, - повідомляє Грузія-online.
Раніше учасники мітингу після відставки Головного прокурора Іраклія Шотадзе зажадали залучення його до кримінальної відповідальності та реорганізації правоохоронної і судової систем.
Учасники акції дали владі 2 години на виконання їх вимог, в іншому випадку вони пригрозили радикалізацією своїх дій. О 22:00 час цього ультиматуму минув.
Фото: Reuters
Раніше в четвер головний прокурор Грузії Шотадзе заявив про звільнення з посади у зв'язку з резонансним вбивством у грудні 2017 року двох підлітків у Тбілісі. Заява Шотадзе послідувала на тлі масового протесту біля будівлі Головної прокуратури Грузії через рішення суду, який не знайшов винних в убивстві одного з двох старшокласників в масовій бійці в Тбілісі в грудні 2017 року.
Пізніше акція протесту перемістилася від будівлі прокуратури до парламенту. Акції солідарності з батьком вбитого підлітка проходять і в інших містах Грузії.
Фото: Reuters
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