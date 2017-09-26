В Грузії загинув прикордонник через вибух

На кордоні Грузії і Дагестану прогримів вибух. В результаті інциденту один співробітник прикордонної поліції Грузії загинув.

За даними видання "Новини-Грузія", ще двоє осіб - також співробітники прикордонної поліції Грузії - постраждали, вони були доставлені в лікарню. Причиною вибуху, за попередніми даними, стало займання газового балона.

"Двоє пацієнтів - прикордонники у віці 44 і 26 років, перебувають в реанімації. Стан обох критичний. У них пошкоджені дихальні шляхи і спостерігається опіковий шок", - повідомив глава клініки Гуга Кашібадзе.

В результаті інциденту порушено кримінальну справу за ст. 124 КК Грузії (нанесення менш тяжкої або тяжкої шкоди здоров'ю з необережності). Покарання за цією статтею - штраф або виправні роботи на строк до двох років.

Як повідомляв iPress.ua, в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.