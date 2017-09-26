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В Грузії загинув прикордонник через вибух

За попередніми даними, вибухнув газовий балон
На кордоні Грузії і Дагестану прогримів вибух. В результаті інциденту один співробітник прикордонної поліції Грузії загинув.
В Грузії загинув прикордонник через вибух Фото: sputnik-georgia.com

За даними видання "Новини-Грузія", ще двоє осіб - також співробітники прикордонної поліції Грузії - постраждали, вони були доставлені в лікарню. Причиною вибуху, за попередніми даними, стало займання газового балона.

"Двоє пацієнтів - прикордонники у віці 44 і 26 років, перебувають в реанімації. Стан обох критичний. У них пошкоджені дихальні шляхи і спостерігається опіковий шок", - повідомив глава клініки Гуга Кашібадзе.

В результаті інциденту порушено кримінальну справу за ст. 124 КК Грузії (нанесення менш тяжкої або тяжкої шкоди здоров'ю з необережності). Покарання за цією статтею - штраф або виправні роботи на строк до двох років.

Як повідомляв iPress.uaв Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.

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26 09 2017 13:38
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