В Грузії загинув прикордонник через вибух
За даними видання "Новини-Грузія", ще двоє осіб - також співробітники прикордонної поліції Грузії - постраждали, вони були доставлені в лікарню. Причиною вибуху, за попередніми даними, стало займання газового балона.
"Двоє пацієнтів - прикордонники у віці 44 і 26 років, перебувають в реанімації. Стан обох критичний. У них пошкоджені дихальні шляхи і спостерігається опіковий шок", - повідомив глава клініки Гуга Кашібадзе.
В результаті інциденту порушено кримінальну справу за ст. 124 КК Грузії (нанесення менш тяжкої або тяжкої шкоди здоров'ю з необережності). Покарання за цією статтею - штраф або виправні роботи на строк до двох років.
Як повідомляв iPress.ua, в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа