В Грузію прибула військова техніка США, яка візьме участь у навчаннях НАТО

Ці навчання НАТО будуть наймасштабнішими в історії країни

До Грузії прибула американська військова техніка, яка візьме участь у навчаннях НАТО "Гідний партнер 2017".

Частина техніки вже доставлена на військовий аеродром Вазіані в передмісті Тбілісі.

Про це повідомляє Грузия Online.

Танки "Абрамс" типу "М1" і "А2", а також бойові машини піхоти "Бредлі", що прибули в портове місто Поті, були доставлені на місце навчань залізницею. Американські бронемашини проїдуть із Західної Грузії на схід країни своїм ходом і прибудуть у Вазіані трохи пізніше.

За розвантаженням американської військової техніки стежив глава Східного командування ЗС Грузії, полковник Шавлего Табатадзе.

Навчання "Гідний партнер 2017" відкриються 30 липня і завершаться 12 серпня. Очікується, що 30 липня маневри відвідає віце-президент США Майк Пенс.

Це треті навчання Noble Partner в Грузії і цього року вони будуть наймасштабнішими.

У них візьмуть участь більше 2,8 тисяч військових з Грузії, України, США, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Словенії, Вірменії.

Нагадаємо, сенатор США заявив, що Україна і Грузія не вступлять в НАТО поки на їх території є російські війська.