ПОЛІТИКА НОВИНИВ розвідці зазначили, що Берлін надав українським військовим й інші необхідні засоби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ГУР підтвердили, що ЗСУ отримали від Німеччини 18 розвідувальних БПЛА
Фелеральний уряд Німеччинаи відправив для Збройних сил України 18 розвідувальних безпілотників.
Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони.
"З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 18 розвідувальних БПЛА", – йдеться у повідомленні.
Напередодні iPress повдомляв, що Німеччина передала ЗСУ передали 30 колісних бронемашин Dingo та ракети для системи ППО Iris-T SLM.
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10 11 2022 16:02 МЕДІА
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