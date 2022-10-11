В ГУР підтвердили, що ЗСУ отримали від Німеччини 18 розвідувальних БПЛА

В розвідці зазначили, що Берлін надав українським військовим й інші необхідні засоби.

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