В Харкові не охороняли танки, до яких пробрались блогери – Укроборонпром

"Укроборонпромом" стверджує, що "неодноразово вживалися заходи для впорядкування цього питання

Харківське підприємство зі складом танків, по якому безперешкодно ходили блогери, не уклало договір щодо зберігання майна складу.

"Станом на сьогодні, угоди між підприємствами концерну та Міноборони щодо відповідального зберігання цього майна не укладені", – повідомляє "Укроборонпром".

При цьому "Укроборонпромом" стверджує, що "неодноразово вживалися заходи для впорядкування цього питання".

Зазначається, що, згідно із законодавчими нормами, підприємства концерну не мають повноважень на відповідальне зберігання майна Міноборони та, відповідно, на фінансування витрат на його зберігання.

"Наразі "Укроборонпромом" проводиться розслідування щодо стану охорони периметру підприємства", – стверджують у концерні та обіцяють повідомити про результати розслідування.

Крім того, в повідомленні техніку, яку зняли блогери, називають "надлишковим майном Міністерства оборони", яке належить Збройним силам.

Раніше повідомлялось, що у Харкові двоє місцевих жителів, так звані руфери, безперешкодно проникли на територію нібито танкового складу ЗСУ, у якому знаходилися сотні списаних і десяток нових танків.

У відео зазначається, що склад танкової техніки розташований за 500 метрів від залізничної станції Харків-Сортувальний, де починається територія Харківського бронетанкового заводу.