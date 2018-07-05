CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на 6 травня в Харкові активісти намагалися знести бюст маршала СРСР Георгія Жукова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Харкові невідомі скинули бюст Жукова
Втім, пам'ятник вже відновили
Фото: з відкритих джерел
Мер міста Геннадій Кернес повідомив, що бюст Жукова відновили. Разом із тим він доручив правоохоронцям почати цілодобову охорону всіх пам’ятників, монументів, братських поховань "тих, хто боровся з фашизмом".
Фото: з відкритих джерел
"Міська влада, я це обіцяю твердо, буде уважно стежити за тим, щоб боягузливим нічним вандалам нічого більше не вдалося зруйнувати в нашому улюбленому Харкові", – додав Кернес.
Нагадаємо, що на місці поваленого Леніна у Кривому Розі відкрили скульптуру Богоматері.
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