В Харкові невідомі скинули бюст Жукова

У ніч на 6 травня в Харкові активісти намагалися знести бюст маршала СРСР Георгія Жукова.

Мер міста Геннадій Кернес повідомив, що бюст Жукова відновили. Разом із тим він доручив правоохоронцям почати цілодобову охорону всіх пам’ятників, монументів, братських поховань "тих, хто боровся з фашизмом".



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"Міська влада, я це обіцяю твердо, буде уважно стежити за тим, щоб боягузливим нічним вандалам нічого більше не вдалося зруйнувати в нашому улюбленому Харкові", – додав Кернес.

Нагадаємо, що на місці поваленого Леніна у Кривому Розі відкрили скульптуру Богоматері.