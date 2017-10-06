В Харкові обстріляли з гранатомета офісний центр
За попередніми даними, зловмисники стріляли з гранатомета. Внаслідок події в недобудованому офісному центрі пошкоджено вікна та стіну. Потерпілих осіб немає.
"Інформація про те, що на вулиці 23 Серпня чутно вибухи, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 10 червня близько 02:05. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції оглянули місце події та опитали свідків. Встановлено, що будівля знаходиться на стадії ремонту та жодних установ в ній не знаходиться", - повідомила прес-служба ГУ НП у Харківській області.
Фото: ГУ НП Харківщини
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та розшукують осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, 30 травня, в Харкові співробітник поліцейського спецпідрозділу відкрив вогонь із пістолету.
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