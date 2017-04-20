В Харкові знову запрацювало відділення "Сбербанку"
Відділення банку в Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2 відновило роботу в штатному порядку. Про це агентству "Українські Новини" повідомила прес-служба банку.
Наразі залишається призупиненої робота одного відділення - в Дніпрі, вул. Воскресенська, 2.
Всі інші відділення банку працюють у штатному режимі, обслуговування клієнтів проводиться в повному обсязі.
Станом на 18 квітня "Національний корпус" продовжував блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.
Нагадаємо, що націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку"в центрі Дніпра ще 12 квітня.
Відзначимо, що "Національний корпус" впродовж минулого місяця організував блокаду відділень "Сбербанку" в Краматорську, Тернополі, Дніпрі, Києві та Одесі.
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