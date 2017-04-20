В Харкові знову запрацювало відділення "Сбербанку"

Наразі залишається призупиненої робота одного відділення - в Дніпрі

Російський "Сбербанк" відновив роботу відділення в Харкові.

Відділення банку в Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2 відновило роботу в штатному порядку. Про це агентству "Українські Новини" повідомила прес-служба банку.

Наразі залишається призупиненої робота одного відділення - в Дніпрі, вул. Воскресенська, 2.

Всі інші відділення банку працюють у штатному режимі, обслуговування клієнтів проводиться в повному обсязі.

Станом на 18 квітня "Національний корпус" продовжував блокувати "Сбербанк" в центрі Дніпра.

Нагадаємо, що націоналісти заблокували відділення російського "Сбербанку"в центрі Дніпра ще 12 квітня.

Відзначимо, що "Національний корпус" впродовж минулого місяця організував блокаду відділень "Сбербанку" в Краматорську, Тернополі, Дніпрі, Києві та Одесі.