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В Херсон повернулось "Українське радіо"

Натомість припинили мовлення пропагандистські телеканали.
В Херсон повернулось "Українське радіо" Фото: Фокус

У тимчасово окупованому Херсоні перестали транслюватися російські телеканали, проте стало доступним "Українське радіо" на 92.00 FM.

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram.

За його словами, це сталося близько тижня тому.

"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", – написав він.

 
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07 11 2022 09:43
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