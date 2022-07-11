CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНатомість припинили мовлення пропагандистські телеканали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Херсон повернулось "Українське радіо"
Фото: Фокус
У тимчасово окупованому Херсоні перестали транслюватися російські телеканали, проте стало доступним "Українське радіо" на 92.00 FM.
Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram.
За його словами, це сталося близько тижня тому.
"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", – написав він.
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07 11 2022 09:43 МЕДІА
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