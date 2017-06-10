В Херсоні на хабарі затримали головного митного інспектора, - ФОТО
Чиновник вимагав 1050 доларів з українця за безперешкодне проходження багажу через митний контроль, - повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Оперативники спецслужби затримали головного інспектора на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі 600 доларів.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБУ вилучили ще 1100 доларів.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, головному інспектору оголошено про підозру в скоєнні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Триває досудове слідство, яке встановлює можливу причетність до корупційного механізму інших посадовців митного поста "Херсон-порт".
Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на вимаганні чотирьох поліцейських в зоні проведення АТО.
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