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В Херсоні на хабарі затримали головного митного інспектора, - ФОТО

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБУ вилучили ще 1100 доларів
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі головного інспектора митного поста "Херсон-порт".
В Херсоні на хабарі затримали головного митного інспектора, - ФОТО Фото: talkinbusiness.nl

Чиновник вимагав 1050 доларів з українця за безперешкодне проходження багажу через митний контроль, - повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Оперативники спецслужби затримали головного інспектора на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі 600 доларів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБУ вилучили ще 1100 доларів.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, головному інспектору оголошено про підозру в скоєнні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство, яке встановлює можливу причетність до корупційного механізму інших посадовців митного поста "Херсон-порт".

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на вимаганні чотирьох поліцейських в зоні проведення АТО.

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06 10 2017 15:32
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