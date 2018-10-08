В херсонський порт зайшло російське судно компанії, що перебуває під санкціями РНБО
"Співробітниками ГУ СБУ в АРК зараз виявлено і задокументовано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у власності російської компанії, яка, своєю чергою, входить до санкційного списку РНБО України. Судно сьогодні зайшло в Херсонський морський торговельний порт. Впевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Впевнений також, що цього разу справу нікому не вдасться розвалити", - повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.
Бабін також зазначив, що питання постачання нафтопродуктів суднами під прапором РФ внутрішніми водними шляхами і пов'язаних ризиків представництво раніше порушувало на вищому рівні, так само як і інтенсифікацію контролю за санкційними режимами у сфері судноплавства.
Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія готується до військово-економічної блокади Азовського моря.
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