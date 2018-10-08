В херсонський порт зайшло російське судно компанії, що перебуває під санкціями РНБО

У Херсонський морський торгівельний порт у п'ятницю, 10 серпня, зайшло судно Mekhanik Pogodin, що належить російській компанії, яка перебуває в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

"Співробітниками ГУ СБУ в АРК зараз виявлено і задокументовано судно Mekhanik Pogodin IMO 9598397 під прапором РФ, що перебуває у власності російської компанії, яка, своєю чергою, входить до санкційного списку РНБО України. Судно сьогодні зайшло в Херсонський морський торговельний порт. Впевнений, що вийде з цього порту воно не скоро. Впевнений також, що цього разу справу нікому не вдасться розвалити", - повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.

Бабін також зазначив, що питання постачання нафтопродуктів суднами під прапором РФ внутрішніми водними шляхами і пов'язаних ризиків представництво раніше порушувало на вищому рівні, так само як і інтенсифікацію контролю за санкційними режимами у сфері судноплавства.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія готується до військово-економічної блокади Азовського моря.