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В ІДІЛ записали відео з обезголовлюванням російського офіцера в Сирії

Особистість офіцера та обставини вбивства не встановлені
Бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.
В ІДІЛ записали відео з обезголовлюванням російського офіцера в Сирії Фото: соціальні мережі

На 12-хвилинному російськомовному відео чоловік, одягнений в чорний костюм, закликав інших російських агентів здатися, повідомляє Reuters.

"Цей ідіот повірив обіцянкам своєї держави, що вона не відмовиться від нього у разі захоплення", - сказав бородатий чоловік і відрізав йому голову.

Особистість офіцера та обставини вбивства не встановлені. Російські силові відомства поки не відреагували на випущене 9 травня відео.

Нагадаємо, що главу терористичного угрупування "Ісламська держава" в Афганістані було вбито 27 квітня в провінції Нангархар.

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09 05 2017 11:59
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