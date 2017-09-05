CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ІДІЛ записали відео з обезголовлюванням російського офіцера в Сирії
Особистість офіцера та обставини вбивства не встановлені
Фото: соціальні мережі
На 12-хвилинному російськомовному відео чоловік, одягнений в чорний костюм, закликав інших російських агентів здатися, повідомляє Reuters.
"Цей ідіот повірив обіцянкам своєї держави, що вона не відмовиться від нього у разі захоплення", - сказав бородатий чоловік і відрізав йому голову.
Особистість офіцера та обставини вбивства не встановлені. Російські силові відомства поки не відреагували на випущене 9 травня відео.
Нагадаємо, що главу терористичного угрупування "Ісламська держава" в Афганістані було вбито 27 квітня в провінції Нангархар.
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