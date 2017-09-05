В ІДІЛ записали відео з обезголовлюванням російського офіцера в Сирії

Особистість офіцера та обставини вбивства не встановлені

Бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.

На 12-хвилинному російськомовному відео чоловік, одягнений в чорний костюм, закликав інших російських агентів здатися, повідомляє Reuters.

"Цей ідіот повірив обіцянкам своєї держави, що вона не відмовиться від нього у разі захоплення", - сказав бородатий чоловік і відрізав йому голову.

Особистість офіцера та обставини вбивства не встановлені. Російські силові відомства поки не відреагували на випущене 9 травня відео.

Нагадаємо, що главу терористичного угрупування "Ісламська держава" в Афганістані було вбито 27 квітня в провінції Нангархар.