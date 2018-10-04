CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСемеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Інді в ДТП за участі шкільного автобусу загинули 27 дітей і троє дорослих
12 дітей відвезли до лікарні, більшість із них – у тяжкому стані
Фото: 5.ua
Серед загиблих – водій і двоє вчителів, повідомляє "Радіо Свобода".
За словами поліцейських, учням було від 10 до 12 років. Правоохоронці зазначили, що 12 дітей відвезли до лікарні, більшість із них – у тяжкому стані.
За даними поліції, інцидент трапився поблизу Нерпера, що в близько 325 кілометрах від міста Шимла, столиці штату Гімачал-Прадеш.
Нагадаємо, що дев'ятеро людей загинули в Румунії в результаті падіння мікроавтобуса в річку Бистриця на північному сході країни.
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10 04 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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