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В Інді в ДТП за участі шкільного автобусу загинули 27 дітей і троє дорослих

12 дітей відвезли до лікарні, більшість із них – у тяжкому стані
Семеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.
В Інді в ДТП за участі шкільного автобусу загинули 27 дітей і троє дорослих Фото: 5.ua

Серед загиблих – водій і двоє вчителів, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами поліцейських, учням було від 10 до 12 років. Правоохоронці зазначили, що 12 дітей відвезли до лікарні, більшість із них – у тяжкому стані.

За даними поліції, інцидент трапився поблизу Нерпера, що в близько 325 кілометрах від міста Шимла, столиці штату Гімачал-Прадеш.

Нагадаємо, що дев'ятеро людей загинули в Румунії в результаті падіння мікроавтобуса в річку Бистриця на північному сході країни.

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10 04 2018 08:20
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