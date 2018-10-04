В Інді в ДТП за участі шкільного автобусу загинули 27 дітей і троє дорослих

12 дітей відвезли до лікарні, більшість із них – у тяжкому стані

Семеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.

Серед загиблих – водій і двоє вчителів, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами поліцейських, учням було від 10 до 12 років. Правоохоронці зазначили, що 12 дітей відвезли до лікарні, більшість із них – у тяжкому стані.

За даними поліції, інцидент трапився поблизу Нерпера, що в близько 325 кілометрах від міста Шимла, столиці штату Гімачал-Прадеш.

Нагадаємо, що дев'ятеро людей загинули в Румунії в результаті падіння мікроавтобуса в річку Бистриця на північному сході країни.