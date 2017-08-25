В Індії 29 людей загинули і 200 отримали поранення через протести проти арешту місцевого гуру

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні двох послідовниць секти, яку він очолював

У п'ятницю, 25 серпня, в Індії щонайменше 29 людей загинули внаслідок сутичок, які відбулись після того, як суд арештував гуру однієї з місцевих сект.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правоохоронців.

Суд в індійському штаті Харьяна визнав винним у зґвалтуванні двох жінок у 2002 році Гурміта Рама Рахіма Сингха – популярного місцевого проповідника.

Після вироку суду гуру взяли під варту, а прихильники, які вважають його не винним, почали масові протести та акції.

За словами очевидців, реакція прихильників була "несамовитою": вони атакували залізничні та автозаправні станції, автівки та офіси у містах провінцій Пенджаб і Харьяна.

"Щонайменше 29 осіб було вбито в місті Панчкула, де суд оголосив вердикт Сингху та понад 200 осіб дістали поранення в штаті Харьяна", – повідомили правоохоронці.

Для відновлення порядку у місто Панчкула було введено близько 500 військовослужбовців.

Сингх очолює секту "Дера Саха Сауда", яка налічує понад 200 тис. послідовників лише в Індії; культ також має представництва в інших країнах світу.

Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.

На півночі Індії в суботу, 19 серпня, п'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей.