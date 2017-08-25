В Індії 29 людей загинули і 200 отримали поранення через протести проти арешту місцевого гуру
Про це повідомляє Reuters з посиланням на правоохоронців.
Суд в індійському штаті Харьяна визнав винним у зґвалтуванні двох жінок у 2002 році Гурміта Рама Рахіма Сингха – популярного місцевого проповідника.
Після вироку суду гуру взяли під варту, а прихильники, які вважають його не винним, почали масові протести та акції.
За словами очевидців, реакція прихильників була "несамовитою": вони атакували залізничні та автозаправні станції, автівки та офіси у містах провінцій Пенджаб і Харьяна.
"Щонайменше 29 осіб було вбито в місті Панчкула, де суд оголосив вердикт Сингху та понад 200 осіб дістали поранення в штаті Харьяна", – повідомили правоохоронці.
Для відновлення порядку у місто Панчкула було введено близько 500 військовослужбовців.
Сингх очолює секту "Дера Саха Сауда", яка налічує понад 200 тис. послідовників лише в Індії; культ також має представництва в інших країнах світу.
Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.
На півночі Індії в суботу, 19 серпня, п'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей.
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