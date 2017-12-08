В Індії через брак кисню у лікарні протягом шести днів померли 64 дитини
Трагедія сталася через брак кисню для хворих, - повідомляє AFP з посиланням на посадовців Індії.
Влада вже почала розслідування порушень, через які померли діти. Водночас урядовці заперечують повідомлення про те, що причиною загибелі дітей стала нестача кисню.
"Шістдесят пацієнтів померли в лікарні протягом останніх п'яти днів, але ми не думаємо, що це пов'язано з браком кисню", — повідомив заступник комісара міта Горакхпур Аніль Кумар.
Пізніше міністр охорони здоров'я Індії Сідхарт Нат Сінгх оголосив про ще 4 смертельні випадки.
Станом на вечір 12 серпня число жертв сягнуло 64.
Зазначимо, що регіон, де знаходиться штат Уттар-Прадеш, є одним з найбідніших в Індії. Щорічно тут реєструються сотні смертей дітей від синдрому японського енцефаліту і гострого енцефаліту, який поширений в деяких частинах східної і північної Індії.
Нагадаємо, в індійському штаті Махараштра на заході країни відзначено різке зростання захворюваності свинячим грипом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа