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В Індії через тисняву на релігійному фестивалі загинули шестеро осіб

Усі загиблі - жінки
Щонайменше шестеро людей загинули в результаті тисняви на релігійному фестивалі в індійському штаті Західна Бенгалія.
В Індії через тисняву на релігійному фестивалі загинули шестеро осіб Фото: sputnik.kg

Наголошується, що усі загиблі – жінки. Про це повідомляє видання Hindustan Times.

Тиснява виникла, коли паломники сідали на човен. Також кілька людей постраждали.

Нагадаємо, у жовтні щонайменше 24 людини загинуло в результаті тисняви на індуїстській церемонії на півночі Індії.

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15 01 2017 21:16
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