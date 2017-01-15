CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше шестеро людей загинули в результаті тисняви на релігійному фестивалі в індійському штаті Західна Бенгалія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії через тисняву на релігійному фестивалі загинули шестеро осіб
Усі загиблі - жінки
Фото: sputnik.kg
Наголошується, що усі загиблі – жінки. Про це повідомляє видання Hindustan Times.
Тиснява виникла, коли паломники сідали на човен. Також кілька людей постраждали.
Нагадаємо, у жовтні щонайменше 24 людини загинуло в результаті тисняви на індуїстській церемонії на півночі Індії.
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