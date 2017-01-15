В Індії через тисняву на релігійному фестивалі загинули шестеро осіб Усі загиблі - жінки

Щонайменше шестеро людей загинули в результаті тисняви на релігійному фестивалі в індійському штаті Західна Бенгалія.

Фото: sputnik.kg

Наголошується, що усі загиблі – жінки. Про це повідомляє видання Hindustan Times. Тиснява виникла, коли паломники сідали на човен. Також кілька людей постраждали. Нагадаємо, у жовтні щонайменше 24 людини загинуло в результаті тисняви на індуїстській церемонії на півночі Індії.

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