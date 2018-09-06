В Індії через ураган загинули 30 людей, ще десятки постраждали
11 людей загинули і 16 постраждали в містах Амети і Рай-Барель. П'ять осіб загинули в місті Султанпур, ще дві людини загинули в містах Ситапур і Бахрайч, розташованих в центральній частині штату. Крім цього 10 осіб, включаючи п'ять жінок і двох дітей, загинули на сході Уттар-Прадеш через удар блискавки, передає телеканал NDTV.
До загибелі людей призвели грозові зливи і шквалистий вітер, які валили дерева, зносили дахи будинків і вуличні конструкції. У цей час буря перемістилася в північну частину Індії. Рятувальники очікують, що число жертв може збільшитися, і закликають жителів проявляти максимальну обережність.
Нагадаємо, що на північному заході Індії в штатах Раджастан і Уттар-Прадеш внаслідок піщаних бур загинуло 77 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто