В Індії через ураган загинули 30 людей, ще десятки постраждали

В індійському штаті Уттар-Прадеш щонайменше 30 людей загинули і ще близько 20 отримали серйозні травми внаслідок потужних грозових злив і шквального вітру.

11 людей загинули і 16 постраждали в містах Амети і Рай-Барель. П'ять осіб загинули в місті Султанпур, ще дві людини загинули в містах Ситапур і Бахрайч, розташованих в центральній частині штату. Крім цього 10 осіб, включаючи п'ять жінок і двох дітей, загинули на сході Уттар-Прадеш через удар блискавки, передає телеканал NDTV.

До загибелі людей призвели грозові зливи і шквалистий вітер, які валили дерева, зносили дахи будинків і вуличні конструкції. У цей час буря перемістилася в північну частину Індії. Рятувальники очікують, що число жертв може збільшитися, і закликають жителів проявляти максимальну обережність.

Нагадаємо, що на північному заході Індії в штатах Раджастан і Уттар-Прадеш внаслідок піщаних бур загинуло 77 осіб.