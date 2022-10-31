В Індії на мосту кількість загиблих зросла до 132

Кількість загиблих внаслідок обвалення підвісного мосту в штаті Гуджарат на Заході Індії зросла до 132 осіб.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Xinhua. "Місцевий міністр Харш Сангхаві сказав на брифінгу для ЗМІ, що "наразі повідомляється про 132 смерті", – йдеться в публікації. Уточнюється, що серед загиблих є жінки й діти. Також зазначається, що рятувальна операція тривала всю ніч. У результаті врятовано приблизно 177 людей.

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