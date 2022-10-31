CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих внаслідок обвалення підвісного мосту в штаті Гуджарат на Заході Індії зросла до 132 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії на мосту кількість загиблих зросла до 132
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Xinhua.
"Місцевий міністр Харш Сангхаві сказав на брифінгу для ЗМІ, що "наразі повідомляється про 132 смерті", – йдеться в публікації.
Уточнюється, що серед загиблих є жінки й діти.
Також зазначається, що рятувальна операція тривала всю ніч. У результаті врятовано приблизно 177 людей.
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31 10 2022 08:58 МЕДІА
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