В Індії на популярному курорті на канатній дорозі впала кабіна: є жертви

Наразі проводиться операція з порятунку людей, що перебувають в інших кабінах

Семеро людей загинули в результаті падіння кабіни канатної дороги на популярному гірськолижному курорті на півночі Індії.

На місці пригоди близько ста чоловік чекають евакуації, повідомляє India Today.

Повідомляється, що через сильний вітер дерево впало на трос канатної дороги, в результаті чого кабіна впала на землю.

Серед загиблих - сім'я з чотирьох осіб і їх гід. Наразі проводиться операція з порятунку людей, що перебувають в інших кабінах.

Як відомо, Гульмарг – популярний гірськолижний курорт у Гімалаях в штаті Джамму і Кашмір.

Нагадаємо, що на півночі Індії автобус зірвався з гірської дороги на висоті 200 метрів і впав в ущелину.