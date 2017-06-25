CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСемеро людей загинули в результаті падіння кабіни канатної дороги на популярному гірськолижному курорті на півночі Індії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії на популярному курорті на канатній дорозі впала кабіна: є жертви
Наразі проводиться операція з порятунку людей, що перебувають в інших кабінах
Фото: indiatoday.intoday.in
На місці пригоди близько ста чоловік чекають евакуації, повідомляє India Today.
Повідомляється, що через сильний вітер дерево впало на трос канатної дороги, в результаті чого кабіна впала на землю.
Серед загиблих - сім'я з чотирьох осіб і їх гід. Наразі проводиться операція з порятунку людей, що перебувають в інших кабінах.
Як відомо, Гульмарг – популярний гірськолижний курорт у Гімалаях в штаті Джамму і Кашмір.
Нагадаємо, що на півночі Індії автобус зірвався з гірської дороги на висоті 200 метрів і впав в ущелину.
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25 06 2017 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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