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В Індії на страйк вийшли близько 200 мільйонів людей, - ФОТО

Протести супроводжуються насильством
В Індії близько 200 мільйонів людей вийшли на загальнонаціональний страйк з вимогою до уряду підвищити зарплати і пенсії, посилити соціальні гарантії, захист від безробіття, а також виконати низку інших вимог.
В Індії на страйк вийшли близько 200 мільйонів людей, - ФОТО Фото: twitter.com/apnnewsindia

Дводенний страйк організували профспілки та ліві політичні сили, зокрема комуністи. До протестів приєдналися співробітники промислового, банківського, страхового і транспортного секторів, а також студенти, фермери та представники федеральних ЗМІ, повідомляє NDTV.


Фото: twitter.com/apnnewsindia


Фото: twitter.com/Neethureghu

Люди блокують залізницю та траси. У південному штаті Керала учасники акції влаштували сидячий страйк і перекрили залізничні колії. У містах закриті багато магазинів, лавки та офіси. У деяких районах закриваються школи та інші навчальні заклади. Багато комунальних служб теж не працюють.

У штатах Західна Бенгалія і Керала зафіксовані сутички з поліцією. Місцеві ЗМІ повідомляють про потерпілих. Деякі з учасників страйку палять покришки, нападають на автомобілі та громлять майно.


Фото: twitter.com/sampritimukher1

Акції не планують проводити після 9 січня, повідомляє NDTV з посиланням на організаторів страйку.

Також, у перший день нового року індійські жінки утворили 620-кілометровий живий ланцюг, вимагаючи гендерної рівності. Акція зібрала, за різними оцінками, від 3 до 5 млн учасниць.

 
 
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08 01 2019 15:51
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