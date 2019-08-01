В Індії на страйк вийшли близько 200 мільйонів людей, - ФОТО

В Індії близько 200 мільйонів людей вийшли на загальнонаціональний страйк з вимогою до уряду підвищити зарплати і пенсії, посилити соціальні гарантії, захист від безробіття, а також виконати низку інших вимог.

Дводенний страйк організували профспілки та ліві політичні сили, зокрема комуністи. До протестів приєдналися співробітники промислового, банківського, страхового і транспортного секторів, а також студенти, фермери та представники федеральних ЗМІ, повідомляє NDTV.



Фото: twitter.com/apnnewsindia



Фото: twitter.com/Neethureghu

Люди блокують залізницю та траси. У південному штаті Керала учасники акції влаштували сидячий страйк і перекрили залізничні колії. У містах закриті багато магазинів, лавки та офіси. У деяких районах закриваються школи та інші навчальні заклади. Багато комунальних служб теж не працюють.

У штатах Західна Бенгалія і Керала зафіксовані сутички з поліцією. Місцеві ЗМІ повідомляють про потерпілих. Деякі з учасників страйку палять покришки, нападають на автомобілі та громлять майно.



Фото: twitter.com/sampritimukher1

Акції не планують проводити після 9 січня, повідомляє NDTV з посиланням на організаторів страйку.

Також, у перший день нового року індійські жінки утворили 620-кілометровий живий ланцюг, вимагаючи гендерної рівності. Акція зібрала, за різними оцінками, від 3 до 5 млн учасниць.