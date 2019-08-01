В Індії на страйк вийшли близько 200 мільйонів людей, - ФОТО
Дводенний страйк організували профспілки та ліві політичні сили, зокрема комуністи. До протестів приєдналися співробітники промислового, банківського, страхового і транспортного секторів, а також студенти, фермери та представники федеральних ЗМІ, повідомляє NDTV.
Фото: twitter.com/apnnewsindia
Фото: twitter.com/Neethureghu
Люди блокують залізницю та траси. У південному штаті Керала учасники акції влаштували сидячий страйк і перекрили залізничні колії. У містах закриті багато магазинів, лавки та офіси. У деяких районах закриваються школи та інші навчальні заклади. Багато комунальних служб теж не працюють.
У штатах Західна Бенгалія і Керала зафіксовані сутички з поліцією. Місцеві ЗМІ повідомляють про потерпілих. Деякі з учасників страйку палять покришки, нападають на автомобілі та громлять майно.
Фото: twitter.com/sampritimukher1
Акції не планують проводити після 9 січня, повідомляє NDTV з посиланням на організаторів страйку.
Також, у перший день нового року індійські жінки утворили 620-кілометровий живий ланцюг, вимагаючи гендерної рівності. Акція зібрала, за різними оцінками, від 3 до 5 млн учасниць.
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