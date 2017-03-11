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В Індії народилася дитина з двома головами

У них були окремі легені і серце, але загальні інші органи
В індійському штаті Амбайогай народилися сіамські близнюки із спільним тулубом і кінцівками.
В Індії народилася дитина з двома головами Фото: Caters News/Scanpix/LETA

Про це повідомляє "Лента" з посиланням на Indian Express. Пара дітей загальною вагою 3,7 кілограма мала окремі легені і серце, але загальні інші органи.

Після народження у близнюків спостерігалися проблеми з диханням. Індійські лікарі дізналися про відхилення в розвитку плода тільки на 32-му тижні вагітності після того, як мати поскаржилася в місцеву лікарню на біль в животі. До цього ніяким спеціальним діагностичним процедурам породілля не піддавалась.

Після обстеження медики попередили батька дітей, що близнюки навряд чи виживуть. Малюки з'явилися на світ на 36-му тижні вагітності і померли через добу після народження.

Нагадаємо, у травні минулого року в Індії народилося найважче у світі немовля, вага якого становить майже 7 кілограмів.

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03 11 2017 13:59
ТЕГИ: Індія, діти
МЕДІА
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