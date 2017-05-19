В Індії народилося козеня-циклоп, - ВІДЕО

Місцеві жителі сприйняли його за священну істоту і почали поклонятися

Незвичайна тварина народилася у штаті Ассам в Індії тиждень тому. Козеня має лише одне око без вій та повік, одне вухо та не має носа.

Ветеринари передбачували, що воно помре за декілька днів, проте помилилися - маля вижило. Місцеві жителі сприйняли його за священну істоту і почали поклонятися, повідомляє Metro.

Власник козеняти Мухурі Дас каже, що був шокований появою такого малюка. Тепер він вважає своїм обов'язком піклуватися про нього.

Люди вважають появу такого козеняти дивом та приходять до нього з надією на удачу. Така популярність тішить його власника.

Між тим, причиною такого дива є циклопія - дефект розвитку тварин, за якого дві півкулі мозку не поділяються. У результаті цього утворюється єдина центральна порожнина з одним оком або злиттям окремих очних яблук. Такі випадки неодноразово траплялися серед коней, свиней, корів і кішок.

Нагадаємо, що в Індії у західному штаті Гуджарат ухвалили закон, згідно з яким вбивство корів каратиметься довічним ув'язненням.