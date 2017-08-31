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Обвал будинку в Індії: загинули 11 людей, ще 20 залишаються під завалами

Причиною обвалу будівлі могли стати сильні дощі
У результаті обвалення шестиповерхового будинку в індійському місті Мумбаї загинули 11 осіб, ще 16 отримали трави, близько 20 залишаються під завалами.
Обвал будинку в Індії: загинули 11 людей, ще 20 залишаються під завалами Фото: reuters.com

У поліції повідомили, що в будівлі жили дев'ять сімей. Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами, інформує Reuters.

У ній беруть участь пожежники, поліція, співробітники швидкої допомоги, група національних сил реагування на стихійні лиха.

За попередніми даними, причиною обвалу будівлі могли стати сильні дощі: вода від опадів могла підмити ґрунт, послабивши споруду.

Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.

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31 08 2017 12:57
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