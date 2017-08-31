CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті обвалення шестиповерхового будинку в індійському місті Мумбаї загинули 11 осіб, ще 16 отримали трави, близько 20 залишаються під завалами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обвал будинку в Індії: загинули 11 людей, ще 20 залишаються під завалами
Причиною обвалу будівлі могли стати сильні дощі
Фото: reuters.com
У поліції повідомили, що в будівлі жили дев'ять сімей. Зараз триває операція порятунку людей, які опинилися під завалами, інформує Reuters.
У ній беруть участь пожежники, поліція, співробітники швидкої допомоги, група національних сил реагування на стихійні лиха.
За попередніми даними, причиною обвалу будівлі могли стати сильні дощі: вода від опадів могла підмити ґрунт, послабивши споруду.
Нагадаємо, щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.
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