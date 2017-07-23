В Індії пальма вбила телеведучу, – ВІДЕО

Раніше люди скаржилися на стан цього дерева чиновникам

У передмісті Мумбаї колишня індійська телеведуча телеканалу Doordarshan Канчат Нат загинула через падіння пальми.

Про це повідомляє Hindustan Times.

58-річна жінка поверталася додому після тренування з йоги, як раптово на неї звалилася пальма.

Люди, які стали свідками трагедії, відразу ж кинулися на допомогу жінці. Однак від травм внутрішніх органів, переломів і пошкоджень голови Нат померла в лікарні.

Інцидент зафіксувала одна з камер відеоспостереження.

Раніше люди скаржилися на стан цього дерева чиновникам, проте ті не вжили жодних заходів щодо забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, в результаті повені на північному сході Індії кількість загиблих перевищила 80 чоловік, а понад два мільйони жителів залишилися без даху над головою.