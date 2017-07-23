CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ передмісті Мумбаї колишня індійська телеведуча телеканалу Doordarshan Канчат Нат загинула через падіння пальми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії пальма вбила телеведучу, – ВІДЕО
Раніше люди скаржилися на стан цього дерева чиновникам
Фото: youtube.com
Про це повідомляє Hindustan Times.
58-річна жінка поверталася додому після тренування з йоги, як раптово на неї звалилася пальма.
Люди, які стали свідками трагедії, відразу ж кинулися на допомогу жінці. Однак від травм внутрішніх органів, переломів і пошкоджень голови Нат померла в лікарні.
Інцидент зафіксувала одна з камер відеоспостереження.
Раніше люди скаржилися на стан цього дерева чиновникам, проте ті не вжили жодних заходів щодо забезпечення безпеки громадян.
Нагадаємо, в результаті повені на північному сході Індії кількість загиблих перевищила 80 чоловік, а понад два мільйони жителів залишилися без даху над головою.
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