CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю ввечері в індійському штаті Андхра-Прадеш на річці Крішна перекинувся переповнений туристами човен, загинули 19 осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії перекинувся човен з туристами: 19 загиблих
Ще четверо осіб вважають зниклими безвісти
Фото: The New Indian Express
При цьому врятувати вдалося 15 осіб, - повідомляє New Indian Express.
За попередніми даними слідства, човен потрапив у вир, перекинувся та пішов на дно.
Він був переповнений удвічі: замість 20 осіб на борту перебували близько 40.
На місці інциденту проводиться рятувальна операція.
Раніше, у тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 осіб, ще близько 30 отримали поранення.
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13 11 2017 10:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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