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В Індії перекинувся човен з туристами: 19 загиблих

Ще четверо осіб вважають зниклими безвісти
У неділю ввечері в індійському штаті Андхра-Прадеш на річці Крішна перекинувся переповнений туристами човен, загинули 19 осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.
В Індії перекинувся човен з туристами: 19 загиблих Фото: The New Indian Express

При цьому врятувати вдалося 15 осіб, - повідомляє New Indian Express.

За попередніми даними слідства, човен потрапив у вир, перекинувся та пішов на дно.

Він був переповнений удвічі: замість 20 осіб на борту перебували близько 40.

На місці інциденту проводиться рятувальна операція.

Раніше, у тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

 
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13 11 2017 10:13
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