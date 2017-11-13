В Індії перекинувся човен з туристами: 19 загиблих Ще четверо осіб вважають зниклими безвісти

У неділю ввечері в індійському штаті Андхра-Прадеш на річці Крішна перекинувся переповнений туристами човен, загинули 19 осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Фото: The New Indian Express

При цьому врятувати вдалося 15 осіб, - повідомляє New Indian Express. За попередніми даними слідства, човен потрапив у вир, перекинувся та пішов на дно. Він був переповнений удвічі: замість 20 осіб на борту перебували близько 40. На місці інциденту проводиться рятувальна операція. Раніше, у тисняві на залізничній станції у Мумбаї (Індія) загинули 22 осіб, ще близько 30 отримали поранення.

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