CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом у провінції Уттар-Прадеш на півночі Індії загинули 13 дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом загинуло 13 дітей
Внаслідок аварії ще семеро дітей перебувають у критичному стані
Фото: ANI
Йдеться про вісьмох постраждалих, причому семеро дітей перебувають у критичному стані.
"Зіткнення сталося на залізничному переїзді в передмісті Кушинагара, в 50 км від населеного пункту Горакхпур близько 7 ранку за місцевим часом. У шкільному автобусі було 25 дітей. Всі постраждалі доставлені в лікарні", - повідомляє телеканал NDTV.
Також відомо, що більшості дітей в автобусі було менше 10 років.
Нагадаємо, семеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.
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