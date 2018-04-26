В Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом загинуло 13 дітей

Внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом у провінції Уттар-Прадеш на півночі Індії загинули 13 дітей.

Йдеться про вісьмох постраждалих, причому семеро дітей перебувають у критичному стані.

"Зіткнення сталося на залізничному переїзді в передмісті Кушинагара, в 50 км від населеного пункту Горакхпур близько 7 ранку за місцевим часом. У шкільному автобусі було 25 дітей. Всі постраждалі доставлені в лікарні", - повідомляє телеканал NDTV.

Також відомо, що більшості дітей в автобусі було менше 10 років.