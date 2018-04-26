Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом загинуло 13 дітей

Внаслідок аварії ще семеро дітей перебувають у критичному стані
Внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом у провінції Уттар-Прадеш на півночі Індії загинули 13 дітей.
В Індії внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом загинуло 13 дітей Фото: ANI

Йдеться про вісьмох постраждалих, причому семеро дітей перебувають у критичному стані.

"Зіткнення сталося на залізничному переїзді в передмісті Кушинагара, в 50 км від населеного пункту Горакхпур близько 7 ранку за місцевим часом. У шкільному автобусі було 25 дітей. Всі постраждалі доставлені в лікарні", - повідомляє телеканал NDTV.

Також відомо, що більшості дітей в автобусі було менше 10 років.

Нагадаємо, семеро дітей і троє дорослих загинули унаслідок падіння шкільного автобусу в яр у передгір’ї Гімалаїв в Індії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2018 10:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.