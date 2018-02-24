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В Індії позашляховик в'їхав у групу дітей: дев'ять загиблих

Влада повідомляє, що число жертв може зрости
У місті Музаффарпур на сході Індії позашляховик врізався в школярів, які збиралися переходити дорогу.
В Індії позашляховик в Фото: timesnownews.com

Унаслідок інциденту дев'ятеро дітей загинули, ще 24 отримали травми, повідомляє Hindustan Times.

Катастрофа сталася, коли закінчилися суботні заняття і діти поверталися зі школи додому. Група дітей збиралася переходити дорогу, коли в них в'їхав позашляховик Mahindra Bolero.

"Спочатку ми побачили, як вантажівка збила жінку. Bolero їхав з протилежного напрямку і спробував об'їхати збиту жінку, але замість цього врізався в групу дітей, які стовпилися біля дороги, готуючись переходити", - розповів свідок.

Влада повідомляє, що число жертв може зрости, оскільки щонайменше шестеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Поліція заарештувала водія, який намагався втекти з місця катастрофи, і проводить розслідування. Влада штату Біхар пообіцяла виплатити по 400 тисяч рупій (близько 166 тисяч гривень) сім'ям загиблих дітей.

Нагадаємо, що в індійському штаті Західна Бенгалія щонайменше 36 людей загинули внаслідок падіння автобуса з мосту у річку.

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24 02 2018 17:35
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