В Індії позашляховик в'їхав у групу дітей: дев'ять загиблих

Влада повідомляє, що число жертв може зрости

У місті Музаффарпур на сході Індії позашляховик врізався в школярів, які збиралися переходити дорогу.

Унаслідок інциденту дев'ятеро дітей загинули, ще 24 отримали травми, повідомляє Hindustan Times.

Катастрофа сталася, коли закінчилися суботні заняття і діти поверталися зі школи додому. Група дітей збиралася переходити дорогу, коли в них в'їхав позашляховик Mahindra Bolero.

"Спочатку ми побачили, як вантажівка збила жінку. Bolero їхав з протилежного напрямку і спробував об'їхати збиту жінку, але замість цього врізався в групу дітей, які стовпилися біля дороги, готуючись переходити", - розповів свідок.

Влада повідомляє, що число жертв може зрости, оскільки щонайменше шестеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Поліція заарештувала водія, який намагався втекти з місця катастрофи, і проводить розслідування. Влада штату Біхар пообіцяла виплатити по 400 тисяч рупій (близько 166 тисяч гривень) сім'ям загиблих дітей.

Нагадаємо, що в індійському штаті Західна Бенгалія щонайменше 36 людей загинули внаслідок падіння автобуса з мосту у річку.